"Чим старше, тим розпусніше": Корольова здивувала мережу голим фото у ванній

46-річна російська співачка українського походження Наташа Корольова, якій СБУ заборонила в'їзд на територію України, нарвалася на критику через фото.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує абсолютно голою у ванній, прикривши інтимні частини тіла піною.

"Жара", Баку, relax (розслаблення)", – підписала вона, пояснивши, що вирушила на міжнародний музичний фестиваль в Азербайджані.

Наташа Корольова лежить у ванній instagram / koroleva__star

Користувачі в коментарях помітили, що вона останнім часом часто викладає матеріали подібного характеру.

"Що за жовті тюльпани на пальцях", "Наташка чим старше, тим розпусніше", "Наташа, образ простоти та доступності вам зовсім не потрібен. Люди над цим тільки покуражатся. Не виставляйте своє тіло на загальний огляд", "Понесло Наташу", "Вібратор де", "Ти ж не Бабкіна! Могла і еротичніше виглядати", "А який прикол фоткати себе напівголу у ванні та ховати обличчя, і потім заливати в інтернет", – прокоментували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Королева показала себе абсолютно голою у відповідь на скандал навколо фото Лободи.

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