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27 грудня • оновлено в 11:21
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Британська "Кардаш'ян" блиснула фігурою в крихітному бікіні: сексуальне фото

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Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш'ян, показала пишні форми в спокусливому купальнику.

Так, фото дівчина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Британська "Кардаш'ян" блиснула фігурою в крихітному бікіні: сексуальне фото
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Крім того, дівчина поділилася з шанувальниками відео.

Зазначимо, що Роуз часто радує своїх шанувальників відвертими фото.

Британська "Кардаш'ян" блиснула фігурою в крихітному бікіні: сексуальне фото
Британська "Кардаш'ян" блиснула фігурою в крихітному бікіні: сексуальне фото
Британська "Кардаш'ян" блиснула фігурою в крихітному бікіні: сексуальне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто радує фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особа
Демі Роуз
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