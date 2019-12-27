Британська "Кардаш'ян" блиснула фігурою в крихітному бікіні: сексуальне фото

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш'ян, показала пишні форми в спокусливому купальнику.

Так, фото дівчина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Крім того, дівчина поділилася з шанувальниками відео.

Зазначимо, що Роуз часто радує своїх шанувальників відвертими фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто радує фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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