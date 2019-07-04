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55-річну Распутіну перестали впізнавати після невдалої пластики: з'явилися фото

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Зірка 90-х Маша Распутіна настільки захопилася пластичними операціями, що абсолютно перестала бути на себе схожою.

На це звернули увагу шанувальники 55-річної зірки під новими знімками в Instagram, на яких її порівняли з королем поп-музики Майклом Джексоном.

Зокрема, фоловерів збентежив трикутний гострий ніс, який собі зробила Распутіна. Нова зовнішність зірки не всім припала до смаку.

Маша Распутіна після пластики

Маша Распутіна після пластики

instagram / masharasputina_official

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"Майкл Джексон воскрес", "Майкл Джексон живий", "Мамо рідна, який жах. І за це заплачено", "Ніс, як у Майкла Джексона", "Навіщо стільки операцій, адже відомо, чим більше зробити, тим гірше останній результат буде", "Плагіат. Такий ніс личить тільки поп-королю. Решта виглядає безглуздо", "Всі на одне обличчя. Вії відклеїти, губи здути, волосся відколоти і може тоді буде на людину трохи схожа", "Не подряпайте випадково вночі вашого чоловіка, якщо він до цього від жаху не помре", "Жах", – розійшлися фоловери.

Маша Распутіна

Маша Распутіна

instagram / masharasputina_official

Маша Распутіна показала маленький ніс

Маша Распутіна показала маленький ніс

instagram / masharasputina_official

Маша Распутіна змінилася до невпізнання

Маша Распутіна змінилася до невпізнання

instagram / masharasputina_official

55-річну Распутіну перестали впізнавати після невдалої пластики: з'явилися фото
55-річну Распутіну перестали впізнавати після невдалої пластики: з'явилися фото
55-річну Распутіну перестали впізнавати після невдалої пластики: з'явилися фото
55-річну Распутіну перестали впізнавати після невдалої пластики: з'явилися фото
55-річну Распутіну перестали впізнавати після невдалої пластики: з'явилися фото
Маша Распутіна кілька років тому

Маша Распутіна кілька років тому

Як повідомляв OBOZREVATEL, Распутіну перестали впізнавати ще в 2016 році. Вже тоді багато хто помітив, що вона підкоригувала форму губ, носа і брів.

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Особа
Маша Распутіна
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесКраса
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