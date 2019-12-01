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2 грудня • оновлено в 11:17
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/ Жіночий журнал

"Бандити, військові, бізнесмени": Савченко зробила зізнання про інтимні стосунки

23.1т
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Колишня народна депутатка Надія Савченко зізналася, що має "великий набір" кавалерів.

Про особисте життя 38-річна Героїня України розповіла в інтерв'ю Катерині Осадчій.

На питання, хто кличе заміж Савченко, відповіла: "Це політики, бізнесмени, бандити, військові, прості хлопці-робітники, будівельники. Великий набір".

Надія Савченко

Надія Савченко

Скриншот

"Поки що чоловіки думають, хто може розділити зі мною мою непросту долю", – додала Савченко.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Савченко похвалилася в мережі новими пляжними фото з відпочинку на Адріатиці. На них вона позувала в довгій блакитній сукні без рукавів.

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Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
НАДЬКА, ТЕБЕ КОНЮХ НУЖЕН!!! НУ, ИЛИ СВИНОПАС!!! ПРОФЕССОРУ НЕ ПОДХОДИШЬ!!! СИСЬКИ МАЛЕНЬКИЕ!!! И МОЗГОВ НЕТУ!!!
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Junio Van
Junio Van
Лыцо кукраины ))
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Junio Van, Чичерина,пожалуй лучшего "леца"расеи и не найти))
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Рейт Адам
Рейт Адам
Junio Van, дрочишь на нее?
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