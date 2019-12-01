"Бандити, військові, бізнесмени": Савченко зробила зізнання про інтимні стосунки

Колишня народна депутатка Надія Савченко зізналася, що має "великий набір" кавалерів.

Про особисте життя 38-річна Героїня України розповіла в інтерв'ю Катерині Осадчій.

На питання, хто кличе заміж Савченко, відповіла: "Це політики, бізнесмени, бандити, військові, прості хлопці-робітники, будівельники. Великий набір".

Надія Савченко Скриншот

"Поки що чоловіки думають, хто може розділити зі мною мою непросту долю", – додала Савченко.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Савченко похвалилася в мережі новими пляжними фото з відпочинку на Адріатиці. На них вона позувала в довгій блакитній сукні без рукавів.

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