Вперше в історії Землі буде запущений сигнал в космос, який складається виключно з дитячих мрій

Вперше у світовій історії на планеті Земля більше 100 000 малюнків дитячих мрій будуть зашифровані в сигнал і відправлені в космос. Подія відбудеться в суботу, 28 вересня о 20:00 на потужної космічної станції, яка знаходиться в Золочеві Львівської області.

Разом з командою благодійного проекту Здійсни мрію працює Державне космічне агентство, яке організовує кодування і передачу радіосигналу з дитячих малюнків на 41 світловий рік у Всесвіт. Пікселі мрій будуть перебувати в космічному просторі вічність.

Мрії українських дітей полетять до зірок зі швидкістю майже 3 мільйони метрів в секунду і подолають відстань в 400 трильйони кілометрів. Вчені говорять про ймовірність відповіді на сигнал мрій від позаземних цивілізацій нашої Галактики.

"Ми створили спеціальну програму для перетворення мрій в пікселі для їх відправки. Провели тестування обладнання і можемо сказати, що ніколи раніше відправка такого обсягу даних за один раз не відбувалася. Наша команда буде працювати протягом цілого місяця з цією місією під назвою" Промінь мрій ". Ми вже знаємо детальний маршрут на карті зоряного неба, по якому полетять мрії", - відзначає керівник Національного центру управління та випробувань космічних засобів Володимир Присяжний.

За його словами, позаземні цивілізації, ймовірно, зможуть отримати наш сигнал. "Відстежувати, де знаходиться Луч Мрій після відправки можна буде завдяки математичними розрахунками. Зображення закодовані простими числами. Це дасть можливість позаземним цивілізаціям його легко зрозуміти. Ризиків такої Космічної Місії немає. Сигнал не може пошкодити ніяким космічним апаратам і в цілому він є екологічним. В Конвенції ООН міститься пункт, який дозволяє відправляти сигнали в космос, якщо вони несуть позитивний посил і там немає агресії. Інформація з малюнками дитячих мрій такий точно є. За одну секунд сигнал буде проходити 300 тис кілометрів. І він буде летіти 41 світловий рік до планетної системи TRAPPIST -1, яка знаходиться в сузір'ї Водолія. Там є чотири екзопланети, які відповідають критеріям наявності життя, а значить, можливо, там є рідка вода, а значить і життя. Їх презентували NASA і внесли в каталог у 2017 році ", - додає Присяжний.

Одночасно з радіосигналом мрії в космос 28 вересня на головній вулиці країни за адресою Хрещатик 36 на Kyiv Lights Festival час в небо злетить світловий промінь - це буде художня візуалізація космічного події. Золочів - Київ - Всесвіт - планета TRAPPISTA -1.

Доповнена реальність буде поєднана з 3 D мапінг, і неймовірна картинка відкриється на всій будівлі Київської міської державної адміністрації на Хрещатик 36. Автори- художники SKILZ. Вхід на фестиваль буде вільним, а кожен присутній зможе долучитися до історичної події, побачити мрії і включити доповнену реальність, щоб спостерігати, як оживають малюнки мрій, доторкнутися до мрії через свій смартфон, робити фото та відео. Для цього необхідно встановити спеціальне безкоштовний додаток Promin Mriy (Промінь мрій). Очікується більше 500 000 відвідувачів за два дні.

Як мрії полетять до зірок радіосигналом і світлом одночасно з двох точок можна буде спостерігати в прямому ефірі ТСН і на онлайн трансляції. Про цю подію буде знято документальний фільм.

"Ми провели всеукраїнське дослідження, яке показало, що здатність дітей мріяти згасає, а сучасне суспільство не розвиває у них це вміння. Тільки 5% дітей мріють, інші 95% мають переважно матеріальні бажання, а 38% батьків не знають, про що фантазують їх діти. При цьому майже всі діти хочуть мати суперсилу, але мрії - це і є суперсила, дана нам від народження. Ми покажемо всім надпотужну силу мрії, яка подолає трильйони кілометрів, доторкнеться до зірок і стане Вічністю, покажемо, що наші мрії можуть все і навіть ст ть частиною Всесвіту. Майбутнє починається з мрії. Ми віримо, що в справжніх бажань немає меж! Ті, хто мріють - досягають всіх вершин, не обмежують себе рамками в дорослому житті. Діти побачать, як їхні маленькі фантазії стануть величезними! І все обов'язково тепер збудеться. Запуск "Проміня мрія" точно надихне дітей мріяти ", - зазначає куратор проекту Лідія Таран.

Малюнки дитячих мрій протягом року збиралися під час всеукраїнського арт-марафону # моядітячамрія в турі по містах і онлайн, зокрема, на уроках мрій в школах і лікарнях країни. У Космос полетять малюнки дітей, які мріють про мир, знайти свою сім'ю, повернення додому, бути здоровими, зіграти в футбол з марсіанами, покатати маму в космос, стати котом, відростити хвіст русалки, винайти нові джерела енергії, навчитися літати, щоб все тварини вмирали, зупиняти час, відкрити портал щастя, побувати в чарівному лісі і ще безліч неймовірних ідей і надій. Під час натискання кнопки Пуск на космічній станції і в пункті керування місією будуть присутні діти-мрійники з усіх областей країни.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!