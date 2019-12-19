У мережу випадково злили рідкісне фото принца Вільяма та Кейт Міддлтон з дітьми

У мережі з'явилося рідкісне фото Кейт Міддлтон і її чоловіка принца Вільяма з усіма трьома дітьми.

Фото з'явилося в мережі помилково, оскільки було задумано як традиційна щорічна вітальна листівка з нагоди Різдва.

cosmo.ru

Перш, ніж опублікувати листівку на своєму офіційному сайті, Кейт і Вільям вирішили відправити її тим, кого хотіли привітати особисто. Серед них виявився ветеран Королівських Військово-Повітряних Сил - командер Дон Маккафферті. Він же не втримався і розмістив це фото в своєму акаунті в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно таблоїди писали, що в принца Вільяма був роман на стороні з подругою Кейт Міддлтон Роуз Ганбері в період третьої вагітності дружини. Представники королівської сім'ї ігнорували чутки, але пізніше спростували домисли.

Герцогиня Кембриджська серйозно посварилася після чуток про зраду Вільяма з одною зі своїх найкращих подруг – 35-річною Роуз Ганбері. Причина сварки між товаришками тоді не розкривалася.

Пізніше Кейт Міддлтон і ймовірна коханка принца вперше зустрілися на світському заході. Детальніше про те, що трапилося, читайте за цим посиланням.

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