Шведська принцеса Мадлен хрестила молодшу дочку: фото

Сьогодні королівська сім'я Швеції відсвяткувала важливу подію - хрестини наймолодшій спадкоємиці престолу - принцеси Едрієнн, дочки принцеси Мадлен і Крістофера О'Нілла.

Крихітна принцеса - десята в черзі на королівський престол Швеції. Церемонія відбулася в Королівській капелі в Палаці Дроттнингхольм в Стокгольмі.

3-місячна принцеса Едрієнн була хрещена в тому ж платті, що і її кузени - принцеса Естель, принц Оскар, принц Олександр, принц Габріель, а також рідні брат і сестра - принцеса Леонор і принц Ніколас. Для Едрієнн було вибрано шість хресних батьків.

3-місячна принцеса Едрієнн на руках у мами Фото: Getty

Шведська принцеса хрестила молодшу дочку Фото: Getty

Принцеса Едрієнн стала третьою дитиною принцеси Мадлен і Крістофера О'Нілла. 20 лютого 2014 року в Нью-Йорку у подружжя народилася дочка Леонор Ліліан Марія, а 15 червня 2015 року Мадлен народила сина, якого назвали Ніколас Пауль Густав.

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