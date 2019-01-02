Молода дружина 51-річного Касселя підтвердила вагітність оголеним фото

Французький актор Венсан Кассель і його 21-річна кохана Тіна Кунакі стануть батьками.

Так, дівчина на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на якому продемонструвала кругленький животик. На кадрах Тіна позувала оголеною і прикривалася тільки великим капелюхом.

"Найщасливіший Новий рік за все життя! Якщо ви не знали, то тепер знаєте", — підписала знімок Кунакі.

Зі свого боку 52-річний Венсан поділився на своїй сторінці відео, на якому він ніжно гладив живіт своєї вагітної дружини.

Зазначимо, що для Касселя ця дитина стане третьою. Актор уже має двох дітей від шлюбу з Монікою Белуччі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 20-річна модель Тіна Кунакі показала спокусливі знімки в купальнику.