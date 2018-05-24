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Вже скоро: стало відомо, коли Кейт Міддлтон вийде з декрету

4.1тЧитати новину російською

Стало відомо, як довго Кейт Міддлтон пробуде в декретній відпустці.

За словами біографа Дункана Ларкомба, "королівські" мами традиційно знаходяться в декреті шість місяців, повідомляє Harper's Bazaar .

Біограф пояснив, що весілля принца Гаррі і Меган Маркл не рахується, бо це була "важлива сімейна подія".

До своїх обов'язків, пов'язаними з благодійною роботою, герцогиня Кетрін приступить в жовтні.

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Ларкомб також зауважив, що ми швидше за все, побачимо герцогиню в червні, так як вона повинна з'явитися на офіційному святкуванні дня народження королеви - Trooping of the Colour.

Як повідомляв OBOZREVATEL , весілля принца Гаррі і Меган Маркл стала для герцогині Кейт Міддлтон першим великим виходом у світ після народження принца Луї.

Читайте всі новини по темі "Кейт Міддлтон і принц Вільям" на сайті "Обозреватель".

Тема
Кейт Міддлтон і принц Вільям
Особа
Кейт Міддлтон
Місце
Великобританія
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