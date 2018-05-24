Вже скоро: стало відомо, коли Кейт Міддлтон вийде з декрету

Стало відомо, як довго Кейт Міддлтон пробуде в декретній відпустці.

За словами біографа Дункана Ларкомба, "королівські" мами традиційно знаходяться в декреті шість місяців, повідомляє Harper's Bazaar .

Біограф пояснив, що весілля принца Гаррі і Меган Маркл не рахується, бо це була "важлива сімейна подія".

До своїх обов'язків, пов'язаними з благодійною роботою, герцогиня Кетрін приступить в жовтні.

Ларкомб також зауважив, що ми швидше за все, побачимо герцогиню в червні, так як вона повинна з'явитися на офіційному святкуванні дня народження королеви - Trooping of the Colour.

Як повідомляв OBOZREVATEL , весілля принца Гаррі і Меган Маркл стала для герцогині Кейт Міддлтон першим великим виходом у світ після народження принца Луї.