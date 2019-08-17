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Дружина Ступки вперше показала публіці доньку: як виглядає малятко

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Український актор Дмитро Ступка та телеведуча Поліна Логунова вперше показали публіці свою дочку Богдану.

Зіркова мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram рекламний ролик, на якому вони всім сімейством відпочивають в одному з київських ресторанів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я вітаю мою найбільшу, безумовну любов і мій всесвіт з дебютом", – підписала Логунова.

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Протягом двох років батьки не показували крихітку публіці. І тепер у Богдани з'явився особистий блог, в якому мама старанно публікує фотографії дівчинки.

Маленька Богдана

Маленька Богдана

instagram / bogdana_stupka

Дочка Логунова і Ступки

Дочка Логунова і Ступки

instagram / bogdana_stupka

Богдана

Богдана

instagram / bogdana_stupka

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Логунова показала фото з відпочинку на курорті. Зірка позувала в купальнику, продемонструвавши підтягнуту фігуру.

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Особи
Дмитро Ступка Поліна Логунова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес діти
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