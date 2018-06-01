День захисту дітей 2018: зіркові батьки показали зворушливі сімейні фото

У п'ятницю, 1 червня по всьому світу відзначається міжнародний День захисту дітей, який покликаний привернути увагу громадськості до проблем сім'ї, виховання і домашнього насильства.

В Україні День захисту дітей вважається національним святом. Зірки вітчизняного шоу-бізнесу також почали відзначати урочистість, активно показуючи шанувальникам фото своїх спадкоємців.

OBOZREVATEL пропонує добірку зворушливих знімків українських знаменитостей з їхніми чадами.

Відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) з сином і батьком.

Публікація від Oleksii Potapenko (@realpotap) 30 Май 2018 о 11:57 PDT

Популярна співачка Оля Полякова з дочками.

Публікація від Оля Полякова (@polyakovamusic) 1 Чер 2018 о 12:57 PDT

Публікація від Оля Полякова (@polyakovamusic) 29 Май 2018 о 6:17 PDT

Лев Шуров - син музиканта Дмитра Шурова (Pianoбой).

Публікація від Dmitry Shurov (@dmitry_shurov) 29 Май 2018 о 9:12 PDT

Вокалістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна з чоловіком Валерієм і сином Данилом.

Публікація від The HARDKISS (@val_hardkiss) 1 Чер 2018 у 2:06 PDT

Співачка Світлана Лобода з донькою Євою і новонародженим малятком.

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 1 Чер 2018 о 12:07 PDT

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 25 Май 2018 о 12:16 PDT

5-річний син виконавиці TAYANNA.

Публікація від TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 29 Май 2018 о 11:58 PDT

Вокалістки української поп-групи "ВІА Гра" Анна Седокова і Альбіна Джанабаєва з дітьми.

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 24 Май 2018 у 3:13 PDT

Публікація від Альбіна Джанабаєва (@albinadzhanabaeva) 1 Чер 2018 о 1:25 PDT

Українська артистка Гайтана з дочкою Сапфір-Ніколь.

Публікація від GAITANA / Гайтана (@gaitana_music) 31 Май 2018 о 12:54 PDT

Новоспечена мама, переможниця конкурсу "Євробачення 2016" Джамала з маленьким сином.

Публікація від Jamala (@jamalajaaa) 1 Чер 2018 у 1:07 PDT

Шоумен і комік Артем Гагарін з дітьми.

Публікація від Артем Гагарін (@artem_gagarin_) 31 Май 2018 о 11:53 PDT

Телеведуча і Посол Доброї Волі фонду ООН в області народонаселення Маша Єфросиніна.

Публікація від Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 30 Май 2018 в 10:04 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, пошуковик Google випустив новий дудл на честь міжнародного Дня захисту дітей.