День захисту дітей 2018: зіркові батьки показали зворушливі сімейні фото

У п'ятницю, 1 червня по всьому світу відзначається міжнародний День захисту дітей, який покликаний привернути увагу громадськості до проблем сім'ї, виховання і домашнього насильства.
В Україні День захисту дітей вважається національним святом. Зірки вітчизняного шоу-бізнесу також почали відзначати урочистість, активно показуючи шанувальникам фото своїх спадкоємців.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, пошуковик Google випустив новий дудл на честь міжнародного Дня захисту дітей.
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