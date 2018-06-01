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День захисту дітей 2018: зіркові батьки показали зворушливі сімейні фото

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У п'ятницю, 1 червня по всьому світу відзначається міжнародний День захисту дітей, який покликаний привернути увагу громадськості до проблем сім'ї, виховання і домашнього насильства.

В Україні День захисту дітей вважається національним святом. Зірки вітчизняного шоу-бізнесу також почали відзначати урочистість, активно показуючи шанувальникам фото своїх спадкоємців.

OBOZREVATEL пропонує добірку зворушливих знімків українських знаменитостей з їхніми чадами.

Відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) з сином і батьком.

Популярна співачка Оля Полякова з дочками.

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Лев Шуров - син музиканта Дмитра Шурова (Pianoбой).

Вокалістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна з чоловіком Валерієм і сином Данилом.

Співачка Світлана Лобода з донькою Євою і новонародженим малятком.

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5-річний син виконавиці TAYANNA.

Вокалістки української поп-групи "ВІА Гра" Анна Седокова і Альбіна Джанабаєва з дітьми.

Українська артистка Гайтана з дочкою Сапфір-Ніколь.

Новоспечена мама, переможниця конкурсу "Євробачення 2016" Джамала з маленьким сином.

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Шоумен і комік Артем Гагарін з дітьми.

Телеведуча і Посол Доброї Волі фонду ООН в області народонаселення Маша Єфросиніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пошуковик Google випустив новий дудл на честь міжнародного Дня захисту дітей.

Читайте всі новини по темі "Батьки і діти" на сайті "Обозреватель".

Теми
Батьки і дітисвята
Особи
Оля ПоляковаДжамалаОлексій Потапенко (Потап)
Об'єкт
діти
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