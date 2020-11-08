Через погане харчування діти виростають на 20 см нижчими – дослідження

Погане харчування у дітей шкільного віку може бути наслідком того, що середній розрив у зрості між найвищими і найнижчими країнами становить 20 сантиметрів.

Як показало дослідження Імперського коледжу Лондона, в 2019 році найвищі 19-річні хлопчики жили в Нідерландах (183,8 см), а найнижчі – в Східному Тиморі (160,1 см), пише ВВС, посилаючись на The Lancet.

Вчені зазначають, що крім генетики, ключовими факторами зросту і ваги дітей також є харчування і навколишнє середовище.

Так, фахівці проаналізували дані більш ніж 65 мільйонів дітей і підлітків у віці від 5 до 19 років з понад 2 тисяч досліджень 1985-2019 років.

У результаті вони виявили, що в 2019 році в середньому діти та підлітки в північно-західній і центральній Європі (наприклад, в Нідерландах і Чорногорії) були найвищими в світі.

Тим часом, 19-річні юнаки, які в середньому були найнижчими, жили в Південній і Південно-Східній Азії, Латинській Америці та Східній Африці.

У середньому 19-річні хлопці в Лаосі були того ж зросту (162,8 см), що й 13-річні хлопці в Нідерландах. Дівчата в 19 років з Гватемали, Бангладеш, Непалу і Східного Тимору були того ж середнього зросту, що й 11-річні дівчата в Нідерландах (близько 152 см). У Великобританії 19-річні хлопці мали середній зріст 178,2 см, а дівчата – 163,9 см.

Найбільше поліпшення середнього зросту дітей за останні 35 років відбулося в Китаї і Південній Кореї, але в багатьох країнах Африки на південь від Сахари показники не змінилися з 1985 року.

За оцінками вчених, різниця між країнами з найбільш низьким і високим індексом маси дітей становила приблизно 25 кг. У деяких країнах діти досягли великої маси до 5 років, але до 19 років вони, ймовірно, набирали надмірну вагу.

У зв'язку з цим дослідники запропонували ввести талони на харчування з метою отримання поживних продуктів сім'ями з низьким доходом, а також безкоштовне здорове шкільне харчування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені виявили, що діти, народжені восени, частіше страждають від харчової алергії, астми й сінної лихоманки.