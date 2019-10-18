Головна Новини
18 жовтня • оновлено в 14:47
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ діти

"Чарівна дівчинка": доросла донька Волі розчулила мережу кумедним відео

786 Читати матеріал російською

Чотирирічна донька резидента Comedy Club Павла Волі та Ляйсан Утяшевої Софія розчулила мережу.

Її мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому малятко загадує загадку користувачам (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Зіграємо в "Що? Де? Коли?" Питання задає Софія Воля, 4 роки. PS "Чаво це?" – це ми явно занадто передивилися радянських мультфільмів", – підписала під роликом Утяшева.

Софія Воля розчулила мережу

Софія Воля розчулила мережу

Кадр з відео

Новини
"Віддала найдорожче!" Трирічна дочка воїна АТО зворушила жителів Дніпра

Так, Соня запитує у глядачів: "Зелене, але не травичка, кругле, але не сонце, іноді може бути квадратним, іноді у формі сердечка. Чаво це".

Відео з веселою дівчинкою порадувало користувачів. Деякі навіть посміялися, що не можуть відгадати загадку від чотирирічної дитини.

"Чаво це? Чарівна дівчинка", "Така лапочка. Я не знаю, ти перемогла", "Ділова ковбаса", "Яка краса", "Чарівна дівчинка", "Бажаю тобі щастя", "Цукерочка", – відреагували користувачі.

"Чарівна дівчинка": доросла донька Волі розчулила мережу кумедним відео
"Чарівна дівчинка": доросла донька Волі розчулила мережу кумедним відео
"Чарівна дівчинка": доросла донька Волі розчулила мережу кумедним відео
"Чарівна дівчинка": доросла донька Волі розчулила мережу кумедним відео

Утяшева і Воля з дітьми

Утяшева і Воля з дітьми

instagram/liasanutiasheva

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку журнал Forbes оцінив стан коміків у своєму рейтингу "40 до 40" найуспішніших зірок шоу-бізнесу та спорту. Павло Воля очолив рейтинг з річним доходом в 2,5 мільйона доларів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Павло Воля
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес діти
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Однажды Муромец Илья, Имея чин богатыря, Дозором шастал по степи И встретил камень на пути На камне буквы, между прочим...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Илюша в грамоте не очень А что поделать? Надо ждать, Того, кто сможет прочитать. Хватает грамотных прохожих
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus xxx
70rus xxx
Идёт калика перехожий - Стоять, кудесник! Гой еси! Куда идёшь ты по Руси? Коль чтец, то к камню подойди, Перетолмачь...переведи..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel