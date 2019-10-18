"Чарівна дівчинка": доросла донька Волі розчулила мережу кумедним відео

Чотирирічна донька резидента Comedy Club Павла Волі та Ляйсан Утяшевої Софія розчулила мережу.

Її мама опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому малятко загадує загадку користувачам (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Зіграємо в "Що? Де? Коли?" Питання задає Софія Воля, 4 роки. PS "Чаво це?" – це ми явно занадто передивилися радянських мультфільмів", – підписала під роликом Утяшева.

Софія Воля розчулила мережу Кадр з відео

Так, Соня запитує у глядачів: "Зелене, але не травичка, кругле, але не сонце, іноді може бути квадратним, іноді у формі сердечка. Чаво це".

Відео з веселою дівчинкою порадувало користувачів. Деякі навіть посміялися, що не можуть відгадати загадку від чотирирічної дитини.

"Чаво це? Чарівна дівчинка", "Така лапочка. Я не знаю, ти перемогла", "Ділова ковбаса", "Яка краса", "Чарівна дівчинка", "Бажаю тобі щастя", "Цукерочка", – відреагували користувачі.

Утяшева і Воля з дітьми instagram/liasanutiasheva

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку журнал Forbes оцінив стан коміків у своєму рейтингу "40 до 40" найуспішніших зірок шоу-бізнесу та спорту. Павло Воля очолив рейтинг з річним доходом в 2,5 мільйона доларів.

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