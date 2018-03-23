Зупинялися в тунелі: в київському метро сталася НП

У Києві вранці в п'ятницю, 23 березня, сталася надзвичайна подія на Святошинсько-Броварській лінії (червоній гілці) метро.

Через технічні проблеми станом на 8:10 ранку поїзди ходили від станцій "Академмістечко" до "Хрещатика", і від "Арсенальної" до "Лісової", передає кореспондент "Обозревателя".

При цьому поїзди ходили з затримками і зупинялися в тунелі, співробітники підземки просили пасажирів пересідати на наземний транспорт.

Інформацію також підтвердили в київському метрополітені. Відзначається, що причиною НП стала технічна несправність поїзда. Пізніше рух було відновлено у звичайному режимі.

Червона гілка. Поломка поїзда. Рух організовано "Академмістечко" - "Хрещатик", "Арсенальна" - "Лісова". - Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 23 березня 2018 р

Червона гілка. Рух у звичайний режімі. - Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 23 березня 2018 р

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в київському метро припиняли рух на червоній гілці .