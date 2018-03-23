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Зупинялися в тунелі: в київському метро сталася НП

2.4тЧитати новину російською

У Києві вранці в п'ятницю, 23 березня, сталася надзвичайна подія на Святошинсько-Броварській лінії (червоній гілці) метро.

Через технічні проблеми станом на 8:10 ранку поїзди ходили від станцій "Академмістечко" до "Хрещатика", і від "Арсенальної" до "Лісової", передає кореспондент "Обозревателя".

При цьому поїзди ходили з затримками і зупинялися в тунелі, співробітники підземки просили пасажирів пересідати на наземний транспорт.

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Інформацію також підтвердили в київському метрополітені. Відзначається, що причиною НП стала технічна несправність поїзда. Пізніше рух було відновлено у звичайному режимі.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в київському метро припиняли рух на червоній гілці .

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Теми
Новини Києва та Київської областіКиївське метро
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Київський метрополітен
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