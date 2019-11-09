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9 листопада • оновлено в 13:05
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Знайшли з смужкою на шиї: в Києві загадково загинув чоловік. Фото 18+

1.1т Читати матеріал російською

У Києві на вулиці Микільсько-Слобідській в районі метро "Лівобережна" знайшли труп чоловіка в поглибленні на пустирі.

Про це повідомляє "Інформатор". За даними видання, причину смерті встановлять вже після розтину.

Зйомки з місця трагедії

Зйомки з місця трагедії

https://kiev.informator.ua/

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За попередньою інформацією правоохоронців, в поліцію близько 11:15 звернулася жінка, яка сказала, що її брата знайшли мертвим. Труп виявили люди і повідомили їй про це.

Зйомки з місця трагедії

Зйомки з місця трагедії

https://kiev.informator.ua/

Під час огляду тіла були знайдені гематоми і червона смуга на шиї. Чоловікові було близько 50 років.

Зйомки з місця трагедії

Зйомки з місця трагедії

https://kiev.informator.ua/

Що саме стало причиною смерті – буде ясно після розтину. На місці працювали екіпажі поліції, медики, слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь міста.

Зйомки з місця трагедії

Зйомки з місця трагедії

https://kiev.informator.ua/

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Києві виявили труп босого чоловіка з SIM-картою на обличчі

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Місце
Україна Київ
Тег
вбивство
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