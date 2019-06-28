Зламані дерева і вулиці під водою: названо наслідки негоди в Києві

За минулу добу в Києві підрозділи пожежно-рятувальної служби 70 разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди.

Як повідомляє в Facebook прес-служба головного управління ДСНС у Києві, 27 червня внаслідок негоди сталася низка подій, для ліквідації яких залучалися рятувальники, а саме: падіння дерев на проїжджу частину, на автомобілі, на будинки та на людей.

facebook.com/DSNSKyiv/

facebook.com/DSNSKyiv/

facebook.com/DSNSKyiv/

Рятувальники виїжджали 18 разів для прибирання дерев з автомобілів, 9 разів – для прибирання дерев з будинків. Також рятувальники здійснили 3 виїзди для надання допомоги з буксирування автомобілів і 3 виїзди на відкачування води (з підвалу в дитячому садку, на проїжджій частині дороги поблизу метро "Лівобережна" і зі складського приміщення).

Всі інші виїзди рятувальники здійснили для прибирання дерев з проїжджих частин.

За даними служб 102 та 103, загиблих у результаті негоди немає, травми отримали 7 осіб, 2 з яких госпіталізовано.

В результаті негоди в столиці затопило деякі підземні переходи, зокрема, біля метро Академмістечко:

facebook.com/KyivOperativ

Деякі вулиці фактично перетворилися на річки:

Як повідомляв OBOZREVATEL 27 червня Київ накрила сильна буря, вітер валив дерева і зривав дахи з будівель.

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