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Жителів Києва атакував смертельно небезпечний вірус: лікарі б'ють на сполох

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У Києві через вживання в їжу сушеної риби, виготовленої в домашніх умовах, почастішали випадки захворювання на ботулізм.

Про це в Facebook повідомляє Інфекційне відділення 2-ї Олександрівської клінічної лікарні Києва. Лікарі повідомили, що українці продовжують зневажливо ставитися до свого здоров'я і життя.

"Зараз у відділенні реанімації двоє пацієнтів з цим вже не рідкісним захворюванням. Обидва захворіли після вживання риби. Тільки за останні п'ять місяців у нас проліковано шість пацієнтів з ботулізмом. А це більше 600 тисяч гривень коштів платників податків, які були витрачені на протиботулінічний антитоксин для цих пацієнтів. Ці кошти можна було б використати для придбання таких необхідних ліків, шприців, систем і багато інших медичних засобів", – йдеться в повідомленні.

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Медики розповіли трагічний випадок в результаті якого жінка опинилася на лікарняному ліжку.

"13 травня близько 19-ї години вона з'їла в'ялену плотву домашнього приготування і ікру з неї. Відчула нездужання о 2:00 ночі 14 травня, тобто через 7 годин. Вже о 6:45 вона була госпіталізована у відділення реанімації. В той же день, о 9:55 через неможливість самостійно дихати, пацієнтку перевели на штучну вентиляцію легенів. Тобто вже через 15 годин після вживання риби. Протиботулінічний антитоксин ввели о 11:15 цього ж дня. Сьогодні у неї 21-а доба в реанімації, 21-а добу на апараті штучної вентиляції легенів, пневмонія та інші ускладення", – відзначали лікарі.

Лікарі закликали не ризикувати життям і не купувати сушену рибу "з рук".

"Чи коштує таранька так дорого, щоб втрачати життя? Або в нашій країні дуже не вистачає продуктів харчування? Нам нікуди більше направити ці кошти?" - відзначено в повідомленні.

Лікарня

Лікарня

unian.ua

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
отруєнняотруєна їжаботулізмлікаріздоров'яриба
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