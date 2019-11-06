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6 листопада • оновлено в 10:23
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Жила на зупинці: українці врятували психічно хвору киянку. Зворушлива історія

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Киянку Ірину Бойко, яка два тижні жила на зупинці в Кам'янець-Подільському, забрали на лікування в психіатричну лікарню.

Про це в Facebook написала Наталія Олійник, яка однією з перших в мережі написала про жінку.

"Я дуже сподіваюся на належний догляд і лікування. Знайшлися небайдужі люди, які будуть займатися її долею в майбутньому. Дуже сподіваємося, що медикам вдасться вивести її з цього стану і вона зможе повернутися до нормального життя", – написала вона.

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Також Олійник зазначила, що пацієнтці в лікарні придбали частину речей, але їй все ще потрібні засоби особистої гігієни, нижня білизна, халати та інше.

Ірину Бойко знайшли на зупинці

Ірину Бойко знайшли на зупинці

Facebook Наталія Олійник

Ірина Бойко

Ірина Бойко

Facebook Наталія Олійник

Ірина Бойко

Ірина Бойко

Facebook Наталія Олійник

Українці придбали речі для пацієнтки

Українці придбали речі для пацієнтки

Facebook Наталія Олійник

Українці придбали речі для пацієнтки

Українці придбали речі для пацієнтки

Facebook Наталія Олійник

Українці придбали речі для пацієнтки

Українці придбали речі для пацієнтки

Facebook Наталія Олійник

Як повідомляв OBOZREVATEL, в місті Кам'янець-Подільський помітили жінку, яка протягом двох тижнів постійно перебувала на зупинці громадського транспорту. Пізніше з'ясувалося, що Ірина Бойко киянка і страждає психічними розладами. У столиці жила з сестрою, яка вигнала її з дому ще 2,5 місяці тому.

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Місце
Україна
Теги
хвороба порятунок швидка допомога
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