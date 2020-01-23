Жертва звірячого вбивства в Києві детально описала свою смерть у щоденнику

По-звірячому вбита на орендованій квартирі в Києві зі своєю подругою 19-річна Марія Каминіна вела особистий щоденник, в якому описала подробиці власного вбивства задовго до трагедії.

Про це стало відомо в ефірі ток-шоу "Стосується кожного" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця). Дівчина захоплювалася переглядом фільмів жахів і любила носити темний одяг.

У мережі вона похмуро попрощалася з 2019 роком і в чорних кольорах зустріла 2020.

"У той день, коли я вибрала все неправильно, моє життя обірвалося, ніби зависло в часі, я жила кілька років поза ним... Як це сталося? Якщо це когось хвилює, то я перекажу в подробицях моє вбивство", – написала вона.

Марія Каминіна і Єва Лисенко вбиті в Києві Скріншот

"Все сталося швидко, практично за хвилину. Я, вже ні на що не реагуючи, лежала в міцних обіймах "убивці". Оскільки я не могла зрушити з місця, мені спало на думку дотягнутися до них рукою, хоч доторкнутися востаннє. "Вона мертва", – я почула це з вуст Єви, вона обурено дивилася на Сергія, заплакала, а потім обняла", – описувала Марія в щоденнику.

Родичі дівчини впевнені, що це була вигадана історія, яка не мала нічого спільного з реальним життям. За словами експертів, подібні записи можуть вказувати на те, що дівчина знала своїх убивць або їх оточення, а значить потрапила до квартири за власним бажанням.

Марія Каминіна і Єва Лисенко вбиті в Києві Скріншот

Марія Каминіна і Єва Лисенко Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня в Подільському районі Києва місцева жителька виявила два трупи в квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік. Тіла господиня оселі знайшла на балконі в шафі. Їх трупи були зв'язані скотчем. Загиблими виявилися 16-річна Марія Каминіна і 19-річна Єва Лисенко.

Убиті дівчата значилися в розшуку як зниклі безвісти ще з 2 січня. Підозрюваними виявилися Сергій Ксьондзик і Єлизавета Бершацька.

Ксьондзик перебував під слідством за вчинення грабежу з насильством.

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