"Зеленський пише селфі-відео": фото з людиною на куполі Ради підірвало мережу

У мережі розгорівся ажіотаж через знімки з людиною на куполі Верховної Ради.

Фото активно поширюють користувачі соціальних мереж. На кадрах видно, як людина з телефоном позує на тлі прапора України.

Користувачі жартують, що це президент записує нове відеозвернення до українців. Також є варіанти, що це, можливо, нардеп Надія Савченко таки добралася до Ради.

"Людина, схожа на президента Володимира Зеленського, помічена на куполі будівлі Верховної Ради. По ходу, новий відсос для ФБ пише", "Так це не Зе! Це Саакашвілі обживає новий дах", "Місце для снайпера вибирає?" "Над куполом цирку", "А чи не Надія Савченко це хоче Раду підірвати, як обіцяла?" - жартують користувачі.

Людина, схожий на президента Володимира Зеленського, помічений на куполі будівлі Верховної Ради. По ходу, новий відсів для ФБ пише pic.twitter.com/8js5U25uYc - Олег Анатолійович (@ dolg132005) 10 липня 2019 р

Зеленський записує новий селф-відео pic.twitter.com/ze9IvsUEt4 - Mikhail Golub (@golub) 10 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський влаштував черговий розгром чиновників. Цього разу ряд інцидентів стався на Київщині, де президент зі скандалом вигнав секретаря Бориспільської міськради.

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