"Завтра я повішуся": у Києві продавець скоїв суїцид у магазині

У Києві на вулиці Олени Теліги, 17 в квітковому кіоску вчинив самогубство чоловік.

Як передає "Інформатор", продавець квітів повісився після погроз про вбивство.

Повідомляється, що спершу в поліцію надійшов виклик про зникнення людини, яка працювала в цілодобовому квітковому магазині. Приїхавши, патрульні побачили закритий кіоск і мертвого чоловіка всередині.

На місце трагедії викликали швидку, слідчо-оперативну групу та спеціаліста із відкривання дверей. Медики лише констатувати смерть чоловіка. Поряд із тілом виявили записку з текстом: "Вибачте, що підвів".

Господиня магазину розповіла, що у загиблого були проблеми. Він взяв товар у борг. Йому погрожували вбивством, якщо він не поверне потрібну суму. І за день до інциденту він сказав їй фразу: "Завтра я повішуся".

Особа чоловіка встановлена. Йому було 28 років. Ведеться подальше розслідування.

У Києві повісився продавець квітів Інформатор

У Києві повісився продавець квітів Інформатор

У Києві повісився продавець квітів Інформатор

У Києві повісився продавець квітів Інформатор

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