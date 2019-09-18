Затримання "підривника" моста в Києві: з'ясувалося, як покарають вихідця з Криму

Олексій Белько, який був затриманий після погроз підірвати міст Метро в Києві, може отримати довічне тюремне ув'язнення.

Про це було сказано на місці НП після успішної спецоперації силовиків на брифінгу глави МВС Арсена Авакова і начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

При цьому офіційно було заявлено, що зловмисник нібито не висував ніяких вимог, про що повідомляли очевидці. Мотиви свого вчинку Белько теж не назвав.

Олексій Белько соц мережі

момент затримання соц мережі

Правоохоронці не знайшли у чоловіка ніякої вибухівки при собі, проте вибухотехніки ще проведуть детальний огляд його автомобіля. Також Крищенко зазначив, що по затриманому вогонь не відкривали.

Аваков додав, що постраждалих немає, а Белька відвезли у відділення поліції.

Місце НП Ольга Атаманова, Facebook

Місце НП Ольга Атаманова, Facebook

Місце НП Ольга Атаманова, Facebook

Місце НП Ольга Атаманова, Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловік, який захопив міст Метро, є вихідцем з Криму, і, ймовірно, воював на Донбасі.

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