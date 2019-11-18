Затримання голови "Укрексімбанку": суд виніс скандальне рішення

Печерський суд Києва в понеділок, 18 листопада, обрав запобіжний захід голові "Укрексімбанку" Олександру Гриценко у вигляді застави без арешту.

Він повинен протягом 5 днів внести 2,999 млн грн на спеціальний рахунок. Відео із залу суду оприлюднив "5 канал" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

При цьому, прокурор просив більш суворі заходи: взяття Гриценко під варту на 50 днів із альтернативою внесення застави 100 млн грн, однак суд визначив м'якші забезпечувальні заходи. Захист же виступав виключно за особисте зобов'язання.

Глава "Укрексімбанку" також згідно з рішенням суду повинен не відлучатися з Києва, не спілкуватися зі свідками, здати паспорти і документи для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю, а також повідомляти прокурора про зміну місця проживання та місця роботи.

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Як повідомляв OBOZREVATEL

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