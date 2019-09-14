Зарізав на очах у матері: з'явилися деталі звірячого вбивства дівчини в Києві

23-річна Валерія, яку в Києві по-звірячому зарізав її колишній чоловік, померла на очах у своєї матері.

Як передає ТСН, вбивця чатував дівчину біля її будинку, коли вона поверталася з магазину. Лера відразу зателефонувала матері і попросила, щоб та відкрила двері.

Коли жінка вибігла, вона побачила свою закривавлену дочку: "Я дивлюся, а він над нею лежить і витягнув з неї ніж, я до нього, а він на мене з ножем, потім якось кинув ніж і бігти".

Фото з місця злочину інформатор

Валерія жила разом з мамою і бабусею. Її колишній чоловік з Азербайджану, йому 28 років, в Києві він навчався на магістратурі. Пара прожила в шлюбі 3 роки, дівчина кинула чоловіка, коли він почав її бити.

"Потім почав нас мучити, почав погрожувати. Ми зверталися в поліцію", - розповіла мати Валерії. При цьому останній рік молоді люди не спілкувалися.

Зараз поліція шукає вбивцю, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.118 ККУ за умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на північному заході Москви (Росія) чоловік застрелив свою дружину з пістолета ТТ, а після викликав "швидку" на місце злочину. 39-річна жінка померла до приїзду медиків.

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