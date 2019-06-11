Запропонують Зеленському: в Києві знайшли, куди перенести урядовий квартал

Урядовий квартал запропонували перенести з центру Києва в район "Телички" на півдні столиці.

З такою ініціативою виступив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

На місці "Телички" Парцхаладзе пропонує побудувати "Київ Сіті", де має розташуватися адміністративні будівлі і діловий центр. Парцхаладзе відповідну ідею має намір запропонувати президенту України Володимиру Зеленському.

"До речі, у мене ще з 2003 року є ідея створити на місці "Телички" так званий "Київ Сіті", подібний місту хмарочосів за кільцевою дорогою в Парижі. Перенести туди 1 мільйон квадратних метрів адміністративних приміщень. Зробити так званий урядовий і діловий квартал, а приміщення, які звільняться в центрі Києва продати, наприклад, під готелі, культурні центри, можливо, житло", - розповів він.

За його словами, площа, на якій може розміститися новий урядовий квартал в Києві, становить 100 гектарів, що в 5 разів більше за діловий центр в Москві.

Кабмін oilreview.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський заявив, що хотів би переїхати з Адміністрації президента і позбутися від бортів №1. Він вважав за краще б мати робоче місце в більш невимушеній обстановці.

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