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19 вересня • оновлено в 00:31
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"Захоплення" Метро: з'явилося повне відео спецоперації на мосту в Києві

2.5т Читати матеріал російською

Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, не чинив опору під час затримання.

Відео затримання чоловіка опубліковано в Facebook на сторінці "Київ оперативний".

Як видно на кадрах, силовики КОРДу й Альфи повільно підбиралися до зловмисника, який у той час сидів у машині.

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Чоловік спершу викинув автомат, після чого сам виліз із автомобіля і зайняв горизонтальне положення на асфальті, широко розставивши ноги і руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація, що Белько, який є колишнім військовослужбовцем, висував ультиматум українській владі щодо Донбасу.

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Україна Київ
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Аркомазг Igor
Аркомазг Igor
Happy end. Че еще сказать. Изза бабы...
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