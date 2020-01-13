Забруднення повітря в Києві: еколог прояснив ситуацію з "отруйною хмарою"

Жителям Києва на сьогоднішній день не загрожує перевищення концентрації в повітрі чадного газу.

Про це заявив в ефірі ObozTV еколог Олександр Соколенко, коментуючи інформацію ЗМІ про "хмару отруйного газу", яка нібито накрила столицю.

Експерт закликав відрізняти справжню небезпеку від постів у соцмережах, "які не виглядають достовірними".

"Я бачив цей пост, там йдеться про CO – чадний газ, монооксид вуглецю. Але очевидно, що цей газ не утворює хмару, бо він важкий. Якщо він накопичується, то десь у низинах, впадинах, в підвальних приміщеннях. Він не літає хмарами, ця новина взагалі виглядає як фейк", – заявив Соколенко.

"Літати може CO2, діоксид вуглецю, який є наслідком спалювання чого завгодно, зокрема, пального в автомобілях, побутового газу, мазуту і вугілля, які використовуються в певних промислових генераціях. Все це накопичується в атмосфері і завдає значної шкоди планеті. Але зараз період після новорічних свят, коли значно зменшилася кількість автомобілів на дорогах. Ці викиди зменшуються в цей період року ", – пояснив він.

Еколог також зазначив, що в зимовий період через Україну переміщується велика кількість повітряних мас, тому навіть забруднення, які летять в атмосферу, не накопичуються до критичних обсягів.

"Я вважаю, що сьогодні немає підстав у цей період року турбуватися, що ми дихаємо чимось небезпечним. Інша справа – коли ми говоримо про осінній період, про весняний, коли починаються підпали, коли листя горить. Коли ми говоримо про літній період, коли формується антициклонічні форми погоди і коли всі ці забруднювачі накопичуються над великими містами, тоді дійсно рівень забруднення суттєво зростає", – розповів експерт.

bzh.life

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава комітету ЖКІ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олег Попенко заявив, що Київ і частину Київської області накрила хмара чадного газу. За його словами, над Україною знову зафіксовано найвищу концентрацію CO в світі, "порівнянну з промисловими районами Китаю або Нью-Йоркської агломерації".

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