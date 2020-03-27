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27 березня • оновлено в 19:59
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З київського вокзалу до Москви евакуювали сотні росіян. Фото і відео

1.4т
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На залізничному вокзалі Києва відбулася евакуація росіян із України, що передбачено карантином у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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Біля будівлі головного вокзалу столиці зібрався величезний натовп людей – у всіх на вході перевіряли температуру, потім вони проходили паспортний контроль і йшли на посадку. Як повідомляє "Страна", відправлення їхнього поїзда до Москви було заплановане о 18:36 (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що людей до вокзалу привезли з різних міст: Одеса, Львів, Суми. Більшість із них – це ті, хто приїхали в гості до родичів і близьких, а з введенням карантину не змогли виїхати назад.

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

strana.ua

Як видно з фото, візуально біля вокзалу зібралося понад пів тисячі осіб, але це разом із проводжаючими. Черга розтяглася на всю ширину будівлі.

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

strana.ua

"У такій величезній черзі, де накопичилося так багато людей, ми ще більше піддаємося ризику зараження", – поскаржилася одна з жінок на організацію евакуації.

Водночас інші запевнили, що все нормально, раніше з ними зв'язалися представники консульства і навіть організували автобус, наприклад, із Одеси до Києва.

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

strana.ua

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

strana.ua

За словами людей, їх збирали приблизно о 16:00, а пропускати на посадку почали о 18:00, через величезну чергу поїзд не зміг вирушити вчасно. Водночас евакуйовані зазначили, що квитки на нього коштували 3300-3500 гривень.

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

strana.ua

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

strana.ua

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

strana.ua

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

strana.ua

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

strana.ua

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

Евакуація росіян на вокзалі в Києві

strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, після заборони авіасполучення в Україні з іншими країнами, яка була введена з 17 березня через пандемію коронавірусу, за кордоном застрягли тисячі українських громадян.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Теги
потяг евакуація
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Mega Death
Mega Death
Хорошо хоть хуторяне свой ржавый поезд напид0рили))
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Кияни Життя столиці

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