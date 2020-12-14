З Києва запускають Інтерсіті на гірськолижний курорт України
"Укрзалізниця" запускає швидкісний поїзд Інтерсіті+ №745/746 з Києва в Славське.
Як повідомляє пресслужба УЗ, Hyundai Rotem почне курсувати з 15 грудня і буде зручним для пасажирів, які планують подорожі на гірськолижний курорт Карпат.
Пасажирам дозволено безкоштовно перевозити із собою понад встановлену норму ручної поклажі лижі й палиці до них, сноуборд.
З Києва відправлення о 5:59, прибуття – о 13:16
Зі Славського відправлення о 16:20, прибуття в столицю – 23:57
На шляху проходження поїзд зупинятиметься на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Напередодні новорічних свят "Укрзалізниця" вирішила відновити рух частини скасованих поїздів, а також запустити додаткові.
Пасажири зможуть подорожувати в популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів і Хмельницький – Лисичанськ.