З Києва запускають Інтерсіті на гірськолижний курорт України

"Укрзалізниця" запускає швидкісний поїзд Інтерсіті+ №745/746 з Києва в Славське.

Як повідомляє пресслужба УЗ, Hyundai Rotem почне курсувати з 15 грудня і буде зручним для пасажирів, які планують подорожі на гірськолижний курорт Карпат.

Пасажирам дозволено безкоштовно перевозити із собою понад встановлену норму ручної поклажі лижі й палиці до них, сноуборд.

З Києва відправлення о 5:59, прибуття – о 13:16

Зі Славського відправлення о 16:20, прибуття в столицю – 23:57

На шляху проходження поїзд зупинятиметься на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.

Як повідомляв OBOZREVATEL: