Як у Києві рятують хворих на коронавірус: з'явилося відео з палати "інфекційки"

З'явилося відео про те, як в одній з інфекційних лікарень Києва лікарі рятують пацієнта, у якого є підозра на коронавірус. Чоловік був у критичному стані.

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Відповідні кадри прямо з палати інфекційного відділення на своїй сторінці у Facebook опублікував директор Інституту серця Борис Тодуров (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Скрішот відео зі сторінки Бориса Тодурова у Facebook

"Пневмонія – найстрашніше ускладнення коронавірусу. Пацієнт перебував в одній із інфекційних лікарень у критичному стані з насиченням крові киснем менше 70%. Для перевезення в Інститут серця ми були змушені підключити його до ЕКМО прямо в палаті інфекційної лікарні і везти до себе в клініку своєю "швидкою" на штучному кровообігу", – зазначив він.

За словами Тодурова, сьогодні його стан стабілізувався, але це ще не перемога. Попереду чекає щонайменше 3-4 тижні напруженої роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено 97 випадків зараження коронавірусом. Померло вже троє людей.

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