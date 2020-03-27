У мішку і без прощань: у Києві випустили правила похорону померлих від коронавірусу

Померлих від коронавірусу COVID-19 необхідно ховати в закритій труні і без прощальних заходів.

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Про це заявила радниця заступника голови КМДА Петра Пантелєєва Юлія Грамотна у відповідь на запит ZN.UA.

Згідно з пунктом 6 протоколу № 1 спецкомісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня в місті Києві від 23 березня, міська влада ухвалила рішення, що померлих від коронавірусу ховатимуть в патологоанатомічних мішках. Це стосується медичних установ, поховання ж забезпечуватимуть патологоанатоми. Згідно з процедурою, тіло померлого будуть поміщати в труну і закривати. І тільки після цього відповідальність за поховання буде на ритуальних службах.

У відповіді від КМДА зазначається, що труна має бути закритою під час поховання, і ніяких прощальних заходів проводитися не буде. Під час замовлення ритуальних послуг в приміщенні може перебувати не більше двох осіб. Учасникам громадянської панахиди необхідно застосовувати засоби індивідуального захисту.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Тернопільській області медики видали тіло чоловіка, який помер від коронавируса, в мішку і не пояснили родичам, як правильно поховати його.

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