Яйця, петарди і затримання: як у Києві відбулася хода антифашистів. Фото

На Михайлівській площі у Києві 19 січня десятки людей зібралися вшанували пам'ять адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової, яких убили у Москві у 2009 році.

Учасники вийшли на щорічну акцію з плакатами "Пам'ятати – означає боротися", "Прощавай, терор" і "Я проти ненависті". Про це повідомляє LB.ua (щоб подивитися фото і відео доскрольте сторінку до кінця).

Однак одночасно із протестом на площу неподалік від будівлі МЗС України прийшли також десятки людей, серед яких хлопці у балаклавах.

Акція пам'яті правозахисника Маркелова і журналістки Бабурової у Києві

Вони спробували закидати учасників яйцями, але їхні дії припинили правоохоронці.

Акція у Києві LB.ua

Акція у Києві LB.ua

Також наголошується, що в кінці акції у натовп її учасників хтось кинув декілька петард. Надалі були затримані приблизно 10 осіб.

Акція у Києві LB.ua

Акція у Києві LB.ua

Акція у Києві LB.ua

Однак у Нацполіції інцидент поки не прокоментували.

Акція у Києві LB.ua

Акція у Києві LB.ua

Акція у Києві LB.ua

Акція у Києві LB.ua

Акція у Києві LB.ua

Акція у Києві LB.ua

Акція у Києві LB.ua

Акція у Києві LB.ua

Акція у Києві LB.ua

Акція у Києві LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними поліції, у 2015 році до 250 людей взяли участь у санкціонованій ході антифашистів у Москві на згадку вбитих адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової. Були затримані 10 осіб, зокрема неповнолітні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал