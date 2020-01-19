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19 січня • оновлено в 16:54
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Яйця, петарди і затримання: як у Києві відбулася хода антифашистів. Фото

7.5т
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На Михайлівській площі у Києві 19 січня десятки людей зібралися вшанували пам'ять адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової, яких убили у Москві у 2009 році.

Учасники вийшли на щорічну акцію з плакатами "Пам'ятати – означає боротися", "Прощавай, терор" і "Я проти ненависті". Про це повідомляє LB.ua (щоб подивитися фото і відео доскрольте сторінку до кінця).

Однак одночасно із протестом на площу неподалік від будівлі МЗС України прийшли також десятки людей, серед яких хлопці у балаклавах.

Акція пам'яті правозахисника Маркелова і журналістки Бабурової у Києві

Акція пам'яті правозахисника Маркелова і журналістки Бабурової у Києві

Вони спробували закидати учасників яйцями, але їхні дії припинили правоохоронці.

Акція у Києві

Акція у Києві

LB.ua

Акція у Києві

Акція у Києві

LB.ua

Також наголошується, що в кінці акції у натовп її учасників хтось кинув декілька петард. Надалі були затримані приблизно 10 осіб.

Акція у Києві

Акція у Києві

LB.ua

Акція у Києві

Акція у Києві

LB.ua

Акція у Києві

Акція у Києві

LB.ua

Однак у Нацполіції інцидент поки не прокоментували.

Акція у Києві

Акція у Києві

LB.ua

Акція у Києві

Акція у Києві

LB.ua

Акція у Києві

Акція у Києві

LB.ua

Акція у Києві

Акція у Києві

LB.ua

Акція у Києві

Акція у Києві

LB.ua

Акція у Києві

Акція у Києві

LB.ua

Акція у Києві

Акція у Києві

LB.ua

Акція у Києві

Акція у Києві

LB.ua

Акція у Києві

Акція у Києві

LB.ua

Акція у Києві

Акція у Києві

LB.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними поліції, у 2015 році до 250 людей взяли участь у санкціонованій ході антифашистів у Москві на згадку вбитих адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової. Були затримані 10 осіб, зокрема неповнолітні.

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Читайте всі новини по темі "Акції протесту в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Тема
Акції протесту в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
Національна поліція України протест
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Cyханов Дмитрий
Cyханов Дмитрий
С каких пор нацисты-сионисты превратились в антифашистов? Как их назвать античеловеки? марксисткие мрази? людожоры!
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1
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Давай, давай чубатые, весь мир на вас, фaшucтов смотрит.
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6
3
Архипов Михаил
Архипов Михаил
Что за собаки с плакатами???
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