"Все л*йно на підлозі": готель в Києві потрапив до неприємного інциденту перед фіналом ЛЧ

Готель в центрі Києва з'явився перед іноземцями, які приїхали на фінал Ліги Чемпіонів, у вкрай невигідному кольорі через каналізацію.

Про подію розповів журналіст Ігор Соловей в Facebook, відзначивши, що запахи в приміщенні стоять неймовірні.

"В City Hotel на Богдана Хмельницького 56а на першому поверсі прорвало каналізацію, все л*йно готелю вилилося на підлозі, будівля битком забита іспанцями. Аромати при вході на ресепшн неймовірні", - розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня готелі в Києві встановили захмарні ціни для проживання до дня проведення Ліги Чемпіонів.