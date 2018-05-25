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"Все л*йно на підлозі": готель в Києві потрапив до неприємного інциденту перед фіналом ЛЧ

6.2тЧитати новину російською

Готель в центрі Києва з'явився перед іноземцями, які приїхали на фінал Ліги Чемпіонів, у вкрай невигідному кольорі через каналізацію.

Про подію розповів журналіст Ігор Соловей в Facebook, відзначивши, що запахи в приміщенні стоять неймовірні.

"В City Hotel на Богдана Хмельницького 56а на першому поверсі прорвало каналізацію, все л*йно готелю вилилося на підлозі, будівля битком забита іспанцями. Аромати при вході на ресепшн неймовірні", - розповів він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня готелі в Києві встановили захмарні ціни для проживання до дня проведення Ліги Чемпіонів.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Ігор Соловей
Місце
УкраїнаКиїв
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