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25 жовтня • оновлено в 20:17
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Викрадення немовляти під Києвом: суд здивував покаранням для учасниці АТО

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Анастасію Глотову, підозрювану в викраденні немовляти в Коцюбинському, відправили під нічний домашній арешт з 20:00 до 08:00.

Як передає "Громадське", таке рішення прийняв Ірпінський міський суд Київської області строком на два місяці.

Жінку також зобов'язали носити електронний браслет і заборонили спілкуватися з потерпілою - матір'ю дитини.

Про домашній арешт суд просила сторона захисту. Прокуратура ж відзначала загрозу втечі і тиску на свідків, тому просила заарештувати Глотову на два місяці без права внесення застави.

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Анастасія Глотова

Анастасія Глотова

Громадське

Як повідомляв OBOZREVATEL, викрадачкою дитини в смт Коцюбинське під Києвом виявилася жінка, яка не може мати власних дітей. До злочину дівчину спонукав черговий викидень.

Більш того, раніше уродженка Бердичева Глотова воювала на Донбасі в добровільному батальйоні. На війні отримала контузію.

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Україна Київ
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