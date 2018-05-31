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У Києві авто кортежу збило дитину: відео перших хвилин ДТП

2.7тЧитати новину російською

У Києві на Позняках на проспекті Григоренка Volkswagen збив дитину-велосипедиста.

Як повідомив керівник проекту dtp.kiev.ua Влад Антонов на своїй сторінці в Facebook, дитина в критичному стані була терміново госпіталізований.

"На Григоренка біля ТРЦ "Новус" машина, що супроводжує якусь шишку, збила дитину на пішохідному переході. Дитина разом з велосипедом відлетіла метрів на 100", - написав він.

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За словами Антонова, поліція не оформляє протокол, через що люди оточили місце ДТП і нікому не дають його покинути, оскільки "можуть зам'яти цю справу, у винуватця купа кірочок державних органів".

За інформацією "Української правди", у 13-річної дитини попередньо діагностовано закриту черепно-мозкову травму і перелом ноги.

На опублікованих кадрах видно кортеж з автомобілів, але кому він належить - невідомо. "Українська правда" написала, що авто належить адміністрації президента, однак її прес-служба спростувала цю інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня в Києві автомобіль поліції з кортежу Порошенко збив літнього чоловіка.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
ДТП
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