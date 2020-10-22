Вибори в Києві: Кличко розповів, як підготувалося місто

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у місті роблять усе можливе, аби місцеві вибори 25 жовтня відбулися безпечно і законно.

Під час онлайн пресконференції у четвер, 22 жовтня, міський голова зазначив, що на всі виборчі дільниці вже доставили засоби дезінфекції та засоби індивідуального захисту. Кошти на це було виділено з бюджету столиці.

"Аби забезпечити правопорядок та упередити надзвичайні ситуації, поліція столиці та рятувальники із суботи нестимуть службу у посиленому режимі. Допомагатиме їм і Муніципальна охорона", – повідомив Кличко.

Він зазначив, що днями всі служби провели спільні навчання. Відпрацьовували дії під час завезення виборчої документації до ТВК, дільничних виборчих комісій, взяття комісій під охорону. А також – забезпечення законності в день "тиші", у день голосування та під час підрахунку результатів і переміщення документації з дільничних комісій до територіальної.

"Ми всі сподіваємося, що вибори відбудуться безпечно і без порушень закону. Це дуже важливо! Як для здоров’я людей, які прийдуть голосувати. Так і для демократичності й прозорості їх вибору", – наголосив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Національної поліції Ігор Клименко розповів, що під час виборчої кампанії напередодні місцевих виборів 2020 року в Україні виявили безліч маніпуляцій і правопорушень. Найгірша ситуація склалася у великих містах і великих об'єднаних територіальних громадах.