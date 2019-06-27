Масштабна пожежа на складах секонд-хенду в Києві: встановлена причина

Попередня причина великої пожежі на складах секонд-хенду в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району – порушення правил пожежної безпеки.

Про це повідомив в ефірі ObozTV речник поліції Київської області Микола Жукович. За його словами, зараз лабораторії проводять необхідні експертизи.

"Проходить повторне обстеження, зараз там досі тліють залишки тих речей, які були на складі. Працює лабораторія ДСНС і наша вибухотехнічна лабораторія поліції Київської області. Ми намагаємося з'ясувати, звідки почалася пожежа і що стало причиною", – розповів Жукович.

Він зазначив, що попередньо до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене статтею 270 ККУ – порушення правил пожежної безпеки.

"Якби там були якісь сліди підпалу, то відомості одразу були б внесені, наприклад, за статтею 194 – умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Поки що ми говоримо про порушення правил пожежної безпеки. Якщо за результатами експертиз з'ясують, що був факт підпалу, то стаття буде перекваліфікована", – додав Жукович.

Сума пошкодженого майна ще уточнюється. За інформацією поліції, постраждалих у результаті НП не було.

Жителів Києва попередили про загрозу забруднення повітря через пожежі

Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабне займання сталося увечері 26 червня біля Кільцевої дороги в районі Борщагівки, за супермаркетом "Ашан". Вогонь розгорівся у складському приміщенні розміром 150х150 метрів на площі 2 тис. 500 кв. м.

Через пожежу в 6 точках міста було зафіксовано перевищення допустимого рівня сірчистого ангідриду в 5-8 разів. Мешканців Святошинського району закликали обмежити перебування на вулиці та закрити вікна.

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