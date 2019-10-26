Вбила себе на очах чоловіка: в Києві трапилася страшна трагедія. Фото з місця НП

У п'ятницю, 25 жовтня, в Києві на парковці гіпермаркету "Ашан" по вулиці Берковецька дружина після розмови про розлучення наклала на себе руки прямо на очах у чоловіка, випивши отруту.

Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що чоловік і жінка 36 років сиділи в авто і обговорювали розлучення. Дружина сказала, що їй нічого не потрібно, і випила отруту. Через хвилину вона почала блювати.

Чоловік викликав швидку допомогу, яка прибула через 4 хвилини. Лікарі намагалися відкачати жінку, але було вже пізно – вона померла.

У Києві жінка випила отруту перед чоловіком і померла

У Києві жінка випила отруту перед чоловіком і померла

У Києві жінка випила отруту перед чоловіком і померла

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Оболонському районі Києва молодий хлопець наклав на себе руки на очах у своїх знайомих, стрибнувши в озеро з крижаною водою.

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