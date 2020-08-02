В Києві зруйнували в'їзд на Труханів острів: Кличко зробив попередження вандалам

На пункті в’їзду на столичний Труханів острів, в ніч на неділю 2 серпня, було пошкоджено обладнання автоматичної системи: стрілу та гідравлічну станцію шлагбауму, світлофор, дві камери, контролер боларда.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко. За його словами, сума збитків щонайменше складає майже 300 тисяч гривень, нападника встановлено і затримано (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Знову випадок вандалізму в столиці. Пошкоджено комунальне майно на в’їзді на Труханів острів. Особу руйнівника встановили, його затримала поліція. І я особисто проконтролюю, щоб ця справа дійшла до суду. Ці варвари повинні знати, що доведеться відповідати за подібні дії. Тоді думатимуть, чи варто "самостверджуватися" в такий спосіб", – написав Кличко.

Мер також нагадав, на Труханові острові для безпеки відпочиваючих, встановлено систему обмеженого доступу для автівок і контролю швидкості. На авто можуть заїжджати працівники спортивних баз, що розташовані на острові, спортсмени, які там тренуються та комунальні служби.

"Якщо вони порушують швидкісний режим, це фіксують камери спостереження і авто позбавляється права доступу на Труханів острів. А для автомобілів киян, що приїжджають відпочивати, облаштували парковку", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня мер Києва Віталій Кличко спіймав на вулиці Києва двох хлопців, що малювали графіті на стіні будинку на вулиці Стрілецькій. З порушниками він "провів виховну бесіду" і "передав поліції".