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Убивство співробітника АП: суд ухвалив рішення щодо підозрюваного

1.1тЧитати матеріал російською

Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №10 і заарештував на 60 діб іноземця, підозрюваного в розбійному нападі на співробітника Адміністрації Президента України Олексадра Бухтатого, після якого той помер.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. "33-річному громадянину Вірменії інкримінують ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя людини, яка зазнала нападу)", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що особа другого нападника встановлюється.

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Убивство співробітника АП: суд ухвалив рішення щодо підозрюваного

Олександр Бухтатий

Олександр Бухтатий

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітник Адміністрації президента Олександр Бухтатий, тіло якого знайшли 14 березня біля церкви, перед смертю був пограбований.

Попередньою причиною смерті у прес-службі поліції Києва назвали ішемічну хворобу серця. Також у загиблого була зламана носова кістка.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Адміністрація Президента
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ну все правильно! за это стоял Майдан! если убил - сиди!
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