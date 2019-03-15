Убивство співробітника АП: суд ухвалив рішення щодо підозрюваного

Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №10 і заарештував на 60 діб іноземця, підозрюваного в розбійному нападі на співробітника Адміністрації Президента України Олексадра Бухтатого, після якого той помер.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. "33-річному громадянину Вірменії інкримінують ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя людини, яка зазнала нападу)", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що особа другого нападника встановлюється.

Олександр Бухтатий

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітник Адміністрації президента Олександр Бухтатий, тіло якого знайшли 14 березня біля церкви, перед смертю був пограбований.

Попередньою причиною смерті у прес-службі поліції Києва назвали ішемічну хворобу серця. Також у загиблого була зламана носова кістка.

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