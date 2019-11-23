Головна Новини
23 листопада • оновлено в 15:44
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок. Фото

2.1т
Читати матеріал російською

У відомого ветерана АТО і патрульного Василя Коряка у вечір п’ятниці 23 листопада повністю згорів будинок.

Інформацію на своїй сторінці в Facebook підтвердив сам Коряк. За його словами, пожежа сталася через замикання проводки в сараї, який знаходився впритул до будинку.

"Будинок згорів вчора ввечері, ми ще не спали. Замикання проводки в сараї. Коли я вискочив – вже нічого не зміг зробити зі своїми трьома вогнегасниками. Це не диверсія і не підпал, точно. Всі живі. Документи, зброю, якусь частину речей теж винесли. Встигли відігнати машини", – зазначив він.

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок

Фейсбук Оксани Джастми

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок

Фейсбук Оксани Джастми

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок

Фейсбук Оксани Джастми

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок

Фейсбук Оксани Джастми

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок

Фейсбук Мартина Бреста

Коряк також написав, що поки мешкатимуть у батьків. Їжа та одяг є, однак необхідна фінансова допомога.

"Можу не всім і не завжди відповідати, сорі. І я ніколи такого не робив, але тут прошу допомоги. 4149 4393 1148 9847 Коряк Тетяна (мама)", – уточнив ветеран АТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулої п’ятниці 23 листопада на Солом'янській площі в Києві загорівся автомобіль служби таксі Uber. Автомобіль марки Chevrolet зупинився прямо посеред проїжджої частини.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Пожежа в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Тема
Пожежа в Києві
Особа
Василь Коряк
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
5
6
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Кара небесная!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Мог бы и пораньше спать лечь.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Руденко Сергей
Руденко Сергей
Срочно всем скинуться на новый дом "известному ветерану" )
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги