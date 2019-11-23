У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок. Фото

У відомого ветерана АТО і патрульного Василя Коряка у вечір п’ятниці 23 листопада повністю згорів будинок.

Інформацію на своїй сторінці в Facebook підтвердив сам Коряк. За його словами, пожежа сталася через замикання проводки в сараї, який знаходився впритул до будинку.

"Будинок згорів вчора ввечері, ми ще не спали. Замикання проводки в сараї. Коли я вискочив – вже нічого не зміг зробити зі своїми трьома вогнегасниками. Це не диверсія і не підпал, точно. Всі живі. Документи, зброю, якусь частину речей теж винесли. Встигли відігнати машини", – зазначив він.

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок Фейсбук Оксани Джастми

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок Фейсбук Оксани Джастми

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок Фейсбук Оксани Джастми

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок Фейсбук Оксани Джастми

У відомого ветерана АТО повністю згорів будинок Фейсбук Мартина Бреста

Коряк також написав, що поки мешкатимуть у батьків. Їжа та одяг є, однак необхідна фінансова допомога.

"Можу не всім і не завжди відповідати, сорі. І я ніколи такого не робив, але тут прошу допомоги. 4149 4393 1148 9847 Коряк Тетяна (мама)", – уточнив ветеран АТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулої п’ятниці 23 листопада на Солом'янській площі в Києві загорівся автомобіль служби таксі Uber. Автомобіль марки Chevrolet зупинився прямо посеред проїжджої частини.

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