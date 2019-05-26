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У центрі Києва перекрили головні вулиці: що трапилося

5.3тЧитати матеріал російською

У Києві в неділю, 26 травня, перекрили Майдан Незалежності, Хрещатик, вулицю Велику Васильківську, вулицю Фізкультури, вулицю Еспланадну і вулицю Басейну, а також площу Льва Толстого і НСК "Олімпійський".

Як повідомляє "Інформатор", причина в тому, що сьогодні на Майдані Незалежності у Києві стартує 27-й спортивно-благодійний захід "Пробіг під каштанами". У цьому році свято спорту також виявилося приурочене до Дня Києва. За словами організаторів, вони очікують близько 16 тис. учасників.

Офіційний початок забігів призначено на 09:00. Пробіги стартують з так званого "забігу в ходунках", участь в якому візьмуть найменші учасники (діти до 14 місяців). Перший же дорослий забіг стартує тільки о 10:00.

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Благодійний пробіг на дистанцію в п'ять кілометрів стартує о 11:00. Зібрані у цьому році кошти організатори спрямують на придбання обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова, Фонду "Happy Paw" на придбання необхідного в притулок для тварин.

Забіг в Києві

Забіг в Києві

скріншот

Крім же традиційних категорій і дистанцій в цьому році відбудеться ще два незвичайних забіги - "Пробіг з собакою" і "Пробіг наосліп". Учасники першого зможуть пробігти дистанцію зі своїм чотирилапим другом. У другому ж випадку бігуни будуть бігти в підтримку людей, у яких проблеми із зором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ у неділю, 26 травня, буде святкувати День міста. Для жителів і гостей столиці підготували масштабну програму розваг, яка буде діяти в різних районах протягом декількох днів.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Київ
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