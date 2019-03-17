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У центр Києва знову стягнули поліцію: що відбувається

6.9тЧитати матеріал російською

У неділю, 17 березня, у центр Києва знову почали стягувати підрозділи поліції.

Найбільша їх кількість розташувалася біля Михайлівського собору. Там чергують кілька сотень правоохоронців, передає "Інформатор".

Загони силових підрозділів також вишикувалися вздовж встановленого на площі забору і біля сцени.

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У центр Києва знову стягнули поліцію: що відбувається

"Інформатор"

Така підготовка пов'язана з виступом президента України Петра Порошенка, який має намір зустрітися з виборцями. Крім правоохоронців, на площу підходять люди. Також на місці чергують співробітники кінологічної служби та рятувальники ДСНС.

У центр Києва знову стягнули поліцію: що відбувається

"Інформатор"

У центр Києва знову стягнули поліцію: що відбувається

"Інформатор"

У центр Києва знову стягнули поліцію: що відбувається

"Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центр Києва вдень 16 березня стягнули тисячі поліцейських і бронетехніку для підтримання правопорядку під час масових акцій протесту, які організовував Нацкорпус.

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УкраїнаКиїв
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Полиция будет следить, чтобы счастливые избиратели случайно до президента не добрались? Опять хлопальщиков привезут. У меня уже даже любимчики есть. Вот сколько репортажей было по турне Порошенко(тоже мне, артист разговорного жанра). Так вот во всех областях среди восторженных поклонников, мелькает бабка. У нее такая шапка дурацкая, но зато на морде всегда восторг и обожание. А уж как хлопает...да Винник должен удавиться от зависти, ему так не хлопают.
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