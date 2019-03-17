У центр Києва знову стягнули поліцію: що відбувається

У неділю, 17 березня, у центр Києва знову почали стягувати підрозділи поліції.

Найбільша їх кількість розташувалася біля Михайлівського собору. Там чергують кілька сотень правоохоронців, передає "Інформатор".

Загони силових підрозділів також вишикувалися вздовж встановленого на площі забору і біля сцени.

"Інформатор"

Така підготовка пов'язана з виступом президента України Петра Порошенка, який має намір зустрітися з виборцями. Крім правоохоронців, на площу підходять люди. Також на місці чергують співробітники кінологічної служби та рятувальники ДСНС.

"Інформатор"

"Інформатор"

"Інформатор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центр Києва вдень 16 березня стягнули тисячі поліцейських і бронетехніку для підтримання правопорядку під час масових акцій протесту, які організовував Нацкорпус.

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