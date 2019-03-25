"У нас хіба війна?" "Укрзалізниця" потрапила у новий скандал через військових

Чергова Центрального залізничного вокзалу в Києві заявила, що в Україні немає війни.

Так вона пояснила неробочі каси для військовослужбовців. Розмову передав відомий журналіст і волонтер Тім Златкін на своїй сторінці у Facebook.

"Питаю у чергової по вокзалу, чому не працюють каси для військовослужбовців... Знову. Нагадую, не вперше уже. "У нас що, війна в країні закінчилася?". Чергова мені з усмішкою відповідає: "Яка війна? У нас хіба війна?" — розповів він.

"Інформатор"

Журналіст звернувся на "гарячу лінію" "Укрзалізниці", щоб прояснити ситуацію.

На цей пост із описом події відреагував представник перевізника: він попросив уточнити деталі інциденту й подякував за звернення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що провідники на "Укрзалізниці" крутять в українських поїздах серіали російського режисера Федора Бондарчука, якому СБУ заборонила в'їзд на територію країни.

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