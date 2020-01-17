У метро Києва замінять турнікети, які "б’ють" пасажирів: на яких станціях з’являться

У 2020 році на 15 станціях Київського метрополітену замість старих встановлять нові турнікети словенського виробництва.

Їх вирішили замінити через скарги пасажирів. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА на сторінці у Facebook.

Зазначається, що значна частина пристроїв працює на багатьох станціях ще з 1970-х років. І люди нарікали, мовляв, вони регулярно "б'ють" навіть тих, хто заплатив за проїзд.

На 15 станціях київського метро встановлять нові турнікети

"Нові турнікети замовили в словенської компанії Riko за понад 100 мільйонів гривень. Подібні моделі встановили на початку 2019 року на станції "Площа Льва Толстого", – йдеться в дописі.

Згідно з умовами контракту, словенці мають поставити обладнання для таких станцій: "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Льва Толстого", "Либідська", "Кловська", "Палац спорту", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" та "Харківська".

Як зауважили в КП "Київський метрополітен", нові турнікети прийматимуть оплату за допомогою банківських карток, а також смартфонів із NFC, карток оплати проїзду, картки киянина й паперових або електронних QR-квитків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2019-го в київському метро тимчасово не працювали системи Smart Card, Pay Pass і картки киянина, через що жителям столиці довелося стояти в чергах за жетонами, які обіцяли скасувати ще в жовтні.

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