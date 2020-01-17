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17 січня • оновлено в 10:05
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У метро Києва замінять турнікети, які "б’ють" пасажирів: на яких станціях з’являться

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У 2020 році на 15 станціях Київського метрополітену замість старих встановлять нові турнікети словенського виробництва.

Їх вирішили замінити через скарги пасажирів. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА на сторінці у Facebook.

Зазначається, що значна частина пристроїв працює на багатьох станціях ще з 1970-х років. І люди нарікали, мовляв, вони регулярно "б'ють" навіть тих, хто заплатив за проїзд.

На 15 станціях київського метро встановлять нові турнікети

На 15 станціях київського метро встановлять нові турнікети

"Нові турнікети замовили в словенської компанії Riko за понад 100 мільйонів гривень. Подібні моделі встановили на початку 2019 року на станції "Площа Льва Толстого", – йдеться в дописі.

Згідно з умовами контракту, словенці мають поставити обладнання для таких станцій: "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченка", "Контрактова площа", "Льва Толстого", "Либідська", "Кловська", "Палац спорту", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" та "Харківська".

Як зауважили в КП "Київський метрополітен", нові турнікети прийматимуть оплату за допомогою банківських карток, а також смартфонів із NFC, карток оплати проїзду, картки киянина й паперових або електронних QR-квитків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2019-го в київському метро тимчасово не працювали системи Smart Card, Pay Pass і картки киянина, через що жителям столиці довелося стояти в чергах за жетонами, які обіцяли скасувати ще в жовтні.

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Автор
Марта Рок
Теми
Новини Києва та Київської області Київське метро
Місце
Україна
Тег
метро
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