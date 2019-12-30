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30 грудня • оновлено в 21:25
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У Кличка відреагували на "зраду" з Шулявським мостом: опубліковані фото

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У мерії Києва відреагували на повідомлення в мережі про те, що відремонтований Шулявський міст нібито був зданий з порушеннями техніки безпеки.

"Стурбованим станом нового Шулявського шляхопроводу повідомляємо. Тимчасові конструкції опорних вузлів будови шляхопроводу, поставлені на час проведення випробувань, виключені з роботи. Навантаження передане на постійні опорні частини, спорудження працює в штатному режимі. Демонтаж тимчасових опорних вузлів буде виконаний до 6 січня", - повідомили в мерії Києва.

Також в мерії надали фото, які доводять, що міст стоїть на постійних конструкціях.

У Кличка відреагували на "зраду" з Шулявським мостом: опубліковані фото
У Кличка відреагували на "зраду" з Шулявським мостом: опубліковані фото
У Кличка відреагували на "зраду" з Шулявським мостом: опубліковані фото
Новини
На будівництві Шулявського моста помітили "Леннокса Льюїса" – фотофакт
У Кличка відреагували на "зраду" з Шулявським мостом: опубліковані фото
У Кличка відреагували на "зраду" з Шулявським мостом: опубліковані фото
У Кличка відреагували на "зраду" з Шулявським мостом: опубліковані фото

Також на ситуацію відреагував у себе в Facebook політичний експерт Віктор Таран.

"Знаєте, що мені нагадує ситуація навколо відкриття Шулявського моста? Класичне українське зрадофільство. Навіть коли є "перемога" будемо постійно шукати "до чого придовбатися". Ми не обговорюємо, що на цьому будівництві вперше використовували Мегакран і мегадомкрат, або те, що на ньому ультранове полімерне асфальтування. Для чого? Простіше шукати негатив", - написав він.

"А може перед тим як писати варто розібратися, що це тимчасові блоки, які прибирають поступово по периметру? Що Кличко свідомо прискорив відкриття моста, щоб киянам напередодні свят було зручніше їздити? Ні. Ми цього свідомо не бачимо. Ну звичайно, адже по "негативу" ми всі класні фахівці. Накидати "гуано на вентилятор" це святе", - додав Таран.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в прес-службі Кличка зібрали головні факти про новий Шулявський міст.

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Автор
Юрко Медяник
Тема
Шулявський міст
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а шо на етот счет говорит Медовар?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Временные конструкции опорных узлов строения путепровода, поставленные на время проведения испытаний, исключены из работы. Нагрузка передана на постоянные опорные части, сооружение работает в штатном режиме." Это как? На время испытаний поставили дополнительные подпорки, чтобы наверняка не рухнул на Кличко? А сейчас пусть падает?)
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В сети смеются)...Поучились бы у России как мосты строить...Лучше бы деревянный построили, больше толку бы было...Пишут украинские пользователи сети.
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