У київського бізнесмена відібрали Ferrari за борг з аліментів

У відомого київського бізнесмена і багатодітного батька Юрія Чернецького відібрали ексклюзивний Ferrari за борг з аліментів у розмірі 260 тисяч гривень.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, автомобіль, яких у світі налічується всього 900 одиниць, оцінили в більш ніж 2 мільйони гривень.

Ferrari повинні продати на державному аукціоні, щоб таким чином примусово стягнути борг з аліментів. При цьому різницю від виручки бізнесменові повернуть.

За словами Чернецького, він має намір подавати до суду. Бізнесмен заявив, що, посварившись з дружиною, він просто "загуляв", але сина визнав і дав йому своє ім'я. Жінка не дозволяла йому бачитися з дитиною, тому він сам "запропонував мирову" - 15 тисяч гривень щомісяця в обмін на побачення з сином.

Однак і після цього засуджена за торгівлю і вживання наркотиків жінка до сина його не підпустять. "Я не розумію, як я можу платити 15 тисяч гривень синові, якого абсолютно не бачу, маючи при цьому чотирьох дітей", - заявив Чернецький.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Україні з боржників стягнуто рекордну суму.