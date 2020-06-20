У Києві жінка з дитиною випали з вікна багатоповерхівки: з'явилися деталі про потерпілих

У Києві жінка випала з вікна із 3-річною дитиною на руках

Жінка з дитиною, які випали з вікна четвертого поверху багатоквартирного будинку в центрі Києва, вижили. Медики прооперували постраждалих, зазначаючи, що їхньому життю нічого не загрожує.

А до розслідування справи долучили представників ювенальної поліції, оскільки у 40-річної киянки є також старша донька. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

За словами очевидців нещасного випадку, після падіння Наталя з 3-річним сином Давидом були в свідомості, їх одразу госпіталізували.

"Стегно було повністю вивернуте. Він її тримав, бо вона кудись там виривалася. А дитині накладав шину", – розповіла киянка Анна Кайструк про те, як її колега допомагав потерпілим.

Відомо, що у трирічного хлопчика діагностували травму ноги, а у його матері ушкоджень виявилося більше. Обох уже прооперували.

"Стан жінки і хлопчика наразі стабільний. У них переломи різного ступеня тяжкості по всьому тілу. Встановлюються всі обставини", – сказала пресофіцерка Печерського управління поліції Оксана Тищенко.

Додамо, що у жінки є ще одна дитина – 10-річна дівчинка. На момент інциденту, вона теж була в квартирі з бабусею і дідусем. Після у помешкання навідалися представники ювенальної поліції – разом із соціальною службою вони повинні вирішити, з ким буде дівчинка на час розслідування справи. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею замах на вбивство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на вул. Івана Мазепи жінка з 3-річною дитиною випали з вікна 4-го поверху. Мати постраждалої стверджує, що у її доньки була депресія.