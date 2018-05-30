У Києві затримали підозрюваного у замаху на вбивство Бабченка

У Києві 30 травня затримали підозрюваного у замаху на вбивство Аркадія Бабченка.

Ним виявився завербований спецслужбам РФ українець, екс-учасник АТО. Таку інформацію озвучив на брифінгу глава СБУ Василь Грицак, передає "Інтерфакс".

Новини У Києві затримали підозрюваного у замаху на Бабченка

"Хочу повідомити: близько 3 годин тому (14:00 30 травня) організатор цього злочину нами був затриманий у місті Києві. Просто зараз ведуться слідчі дії, а також триває ряд обшуків", - сказав В. Грицак на брифінгу.

За його словами,один громадянин України ― кодове ім'я Г. ― запропонував своєму знайомому учаснику антитерористичної операції на сході України $ 30 000 і передав йому $ 15 000 за безпосереднє виконання злочину, на що той погодився.

"Громадянин Г запропонував своєму знайомому з числа колишніх АТО-шників за грошову винагороду в $ 30 000 США здійснити терористичний акт вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко", - сказав глава СБУ.

Спецслужби інсценували смерть журналіста для зриву планів російських спецслужб в Україні.

Як писав OBOZREVATEL, на журналіста напали в його квартирі 29 травня. У нього вистрілили тричі, після чого правоохоронні органи повідомили про його смерть.