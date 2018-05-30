У Києві затримали підозрюваного у замаху на вбивство Бабченка

У Києві 30 травня затримали підозрюваного у замаху на вбивство Аркадія Бабченка.
Ним виявився завербований спецслужбам РФ українець, екс-учасник АТО. Таку інформацію озвучив на брифінгу глава СБУ Василь Грицак, передає "Інтерфакс".
"Хочу повідомити: близько 3 годин тому (14:00 30 травня) організатор цього злочину нами був затриманий у місті Києві. Просто зараз ведуться слідчі дії, а також триває ряд обшуків", - сказав В. Грицак на брифінгу.
За його словами,один громадянин України ― кодове ім'я Г. ― запропонував своєму знайомому учаснику антитерористичної операції на сході України $ 30 000 і передав йому $ 15 000 за безпосереднє виконання злочину, на що той погодився.
"Громадянин Г запропонував своєму знайомому з числа колишніх АТО-шників за грошову винагороду в $ 30 000 США здійснити терористичний акт вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко", - сказав глава СБУ.
Спецслужби інсценували смерть журналіста для зриву планів російських спецслужб в Україні.
Як писав OBOZREVATEL, на журналіста напали в його квартирі 29 травня. У нього вистрілили тричі, після чого правоохоронні органи повідомили про його смерть.