У Києві затопило окропом Ocean Plaza: OBOZREVATEL зняв НП із висоти пташиного польоту

Потоп у торгово-розважальному центрі Ocean Plaza, який трапився ввечері 13 січня в Києві, вдалося зняти з висоти пташиного польоту.
OBOZREVATEL зробив шокуючі кадри за допомогою дрона (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).
На знімках видно, що відбувалося навколо ТЦ. Поруч із Ocean Plaza прорвало тепломережу. В результаті НП у центрі постраждали мінімум 9 осіб.
У Києві затопило Ocean Plaza
У Києві затопило Ocean Plaza
У Києві затопило Ocean Plaza
У Києві затопило Ocean Plaza
У Києві затопило Ocean Plaza
У Києві затопило Ocean Plaza
У Києві затопило Ocean Plaza
У Києві затопило Ocean Plaza
Як повідомляв OBOZREVATEL, рятувальники розповіли страшні подробиці НП – людей із опіками виносили на руках.
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