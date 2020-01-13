У Києві затопило окропом Ocean Plaza: OBOZREVATEL зняв НП із висоти пташиного польоту

Потоп у торгово-розважальному центрі Ocean Plaza, який трапився ввечері 13 січня в Києві, вдалося зняти з висоти пташиного польоту.

OBOZREVATEL зробив шокуючі кадри за допомогою дрона (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

На знімках видно, що відбувалося навколо ТЦ. Поруч із Ocean Plaza прорвало тепломережу. В результаті НП у центрі постраждали мінімум 9 осіб.

У Києві затопило Ocean Plaza

У Києві затопило Ocean Plaza

У Києві затопило Ocean Plaza

У Києві затопило Ocean Plaza

У Києві затопило Ocean Plaza

У Києві затопило Ocean Plaza

У Києві затопило Ocean Plaza

У Києві затопило Ocean Plaza

Як повідомляв OBOZREVATEL, рятувальники розповіли страшні подробиці НП – людей із опіками виносили на руках.

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